Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video

Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video

Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video
21.10.2020 | 22:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video 03:03
Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Derviş Osman Bey'e Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlattı | Video 21.10.2020 | 22:27
Kuruluş Osman 30. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Kayıların soyunu kurutmaya gelmekteymiş | Video 00:51
Kuruluş Osman 30. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! "Kayıların soyunu kurutmaya gelmekteymiş" | Video 21.10.2020 | 15:44
Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 02:09
Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 16.10.2020 | 18:07
Osman Bey'in rüyası! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 04:07
Osman Bey'in rüyası! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 16.10.2020 | 17:57
Kuruluş Osman 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21 Ekim 2020 Çarşamba | Video 00:45
Kuruluş Osman 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! (21 Ekim 2020 Çarşamba) | Video 15.10.2020 | 08:45
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan ölüm sahnesi | Video 03:17
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) Tamamı Tek Parça izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan ölüm sahnesi | Video 15.10.2020 | 07:15
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz! | Video 00:42
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) "Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!" | Video 14.10.2020 | 15:16
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Büyük ihanete sürpriz darbe | Video 00:44
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) Büyük ihanete sürpriz darbe | Video 08.10.2020 | 09:11
Kuruluş Osman 29. Bölüm Fragmanı izle | Video 00:55
Kuruluş Osman 29. Bölüm Fragmanı izle | Video 08.10.2020 | 00:30
Kuruluş Osman 28. Bölüm tek parça izle! Osman Bey ve Alpleri, Bizans'ın karşısında! | Video 15:20
Kuruluş Osman 28. Bölüm tek parça izle! Osman Bey ve Alpleri, Bizans'ın karşısında! | Video 07.10.2020 | 23:20
Kuruluş Osman 28. son bölümden nefes kesen fragman yayınlandı! Ertuğrul bey obaya dönüyor! | Video 01:10
Kuruluş Osman 28. son bölümden nefes kesen fragman yayınlandı! Ertuğrul bey obaya dönüyor! | Video 07.10.2020 | 08:38
Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01:00
Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01.10.2020 | 10:48
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman? 01:00
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman? 30.09.2020 | 21:39
Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 01:14
Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 25.09.2020 | 21:11
Kuruluş Osman'dan ekranlar muhteşem dönüş! Kuruluş Osman 2. Sezon ilk görüntüler yayınlandı izle | Video 01:48
Kuruluş Osman'dan ekranlar muhteşem dönüş! Kuruluş Osman 2. Sezon ilk görüntüler yayınlandı izle | Video 10.09.2020 | 10:29
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de! | Video 01:48
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de! | Video 10.09.2020 | 10:17
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Cüneyt Arkın sürprizi! | Video 01:58
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Cüneyt Arkın sürprizi! | Video 09.09.2020 | 20:19

Derviş ve Osman Bey'in yolu Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesiyle “Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız” mesajını verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman dizisinin 30. Bölümünde Derviş ile Osman Bey'in sohbeti dikkat çekti. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesini anlatı.

HZ. SÜLEYMAN İLE KARINCANIN HİKAYESİ

Derviş, gece vakti yaktıkları ateşinde başında Alpleriyle oturan Osman Bey'in yanına gelir.

Derviş, düştüğü tuzağı anlatan ve babası Ertuğrul Bey'in de obaya geldiğinden düşmanının haberi olduğunu vurgulayan Osman Bey'e "Bilmek var bilmekten içeri" cevabını verir.

Osman Bey'den sözü alan Derviş şöyle devam eder;

Hz. Süleyman da kuş dili bilirdi, onca diyara hükmederdi ne oldu? Cinlere, kuşlara, insanlara, rüzgarlara hükmeden o Süleyman, seferdeyken karşısına karınca ordusu çıktı. Karıncalar, "dağılın Süleyman'ın ordusu bizi ezecek" diyerek çığlık attılar. Karıncaları duymuştu Süleyman. İşte o yiğit Süleyman, karıncanın dahi hakkını gözeten Süleyman, karıncalar için koca ordunun yolunu değiştirdi. Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız.

.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA