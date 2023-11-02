Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu
‘Kuruluş Osman’ın 134. Bölümünde Orhan Bey, babası Osman Bey tarafından kendisine verilen vazifeyi yerine getirmek ve babasının güvenini kazanmak için hazinenin peşine düştü. Orhan Bey, hazineyi alan Mehmet Bey’i vurdu.
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