Osman Bey ve Alplar Kestel Kalesi’ne sızdı! Orhan Bey ve Mehmet Bey işte böyle kurtarıldı

‘Kuruluş Osman’ın 137. Bölümünde Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi’nde tekfurlara esir düştü. Osman Bey, Malhun Hatun ve alplarla beraber Kestel Kalesi’ne sızıp Orhan Bey ve Mehmet Bey’i kurtardı.