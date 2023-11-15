Söğüt işte böyle kurtarıldı! Bala Hatun: “Canımızla kanımızla savunduk toprağımızı”
‘Kuruluş Osman’ın 136. Bölümünde Söğüt’e baskın veren düşmanlar; Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun tarafından püskürtüldü.
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