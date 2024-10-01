3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: Çocukluğumdan beri hissediyorum…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir dönem yaşadıkları aldatma olayıyla gündeme gelseler de iddialara kulaklarına tıkayan çiftten geçtiğimiz aylarda sevindiren haber geldi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir bebek bekliyor. Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi, hem de Kadir Doğulu’nun yaşadıklarını anlattı. İşte Neslihan Atagül’ün o duygusal anları!