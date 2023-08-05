81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk, ilk kez hayranlarının karşısına çıktı | Video
Türk Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk, 81 yaşında olduğu estetik ameliyatının ardından yeni imajıyla ilk kez hayranların karşısına çıktı. Seslendirdiği türkülerle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akartürk, “Güzel olduğuma dair övgüler geldi” dedi.
"GÜZEL OLDUĞUMA DAİR ÖVGÜLER GELDİ"
İhlas Haber Ajansı'na kısa bir türkü söyleyen Akartürk, "Baştan sona kadar canlı okumam, hiç banttan çaldırmadım. Halkın ayrı sevgisini ve ilgisini kazandım. Çoğu sanatçı yarı okuyor, yarı okumuyor ben baştan sona canlı olarak okudum. Vatandaşlardan çok güzel olduğumu, çok daha iyi olduğunu söylediler. Ben buraya çok fazla konsere geldim, önceki geldiğimden daha da güzel olduğuma dair övgüler geldi" şeklinde konuştu.
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