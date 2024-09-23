Video Magazin ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu | Video
ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu | Video

ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu | Video

23.09.2024 | 15:45

Son olarak Nicole Kidman ile başrollerini paylaştığı "Bir Aile Meselesi" filmiyle gündeme gelen ABD'li oyuncu Joey King, ablasının kınası için Türkiye'ye geldi. Bir Türk ile evlenme kararı alan ABD'li oyuncu Joey King'in kız kardeşi Kelli King önceki akşam kına gecesi yaptı. Ünlü ismin "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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