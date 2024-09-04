Video Magazin Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününden ilk kare geldi! Mutluluğa böyle 'evet' dediler!
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününden ilk kare geldi! Mutluluğa böyle 'evet' dediler!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününden ilk kare geldi! Mutluluğa böyle 'evet' dediler!

04.09.2024 | 19:01

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ilr birliktelik yaşıyor. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, bugün Esma Sultan Yalısı’nda evleniyor. Beklenen gün geldi ve ünlü çift, bugün düğüne giderken ilk kez görüntülendi. İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününden ilk kareler!

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