Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da evlendi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa süre önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre oğulları Kemal'i gözlerden uzakta büyüten ünlü çift, bugün ilk kez oğullarıyla sevimli bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım yaptı. İşte Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in minik oğullarıyla o paylaşımı!