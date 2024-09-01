Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’den bebekleriyle ilk paylaşım! İşte Ahmet Kural’ın minik oğlu!
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da evlendi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa süre önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre oğulları Kemal'i gözlerden uzakta büyüten ünlü çift, bugün ilk kez oğullarıyla sevimli bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım yaptı. İşte Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in minik oğullarıyla o paylaşımı!
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