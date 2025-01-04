Ahmet Selçuk İlkan Ferdi Tayfur’a böyle veda etti: "Bir gün gitsen bile hatıran yeter, şarkıların yeter, adın yeter!" | Video

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için AKM'de tören düzenlendi. Ferdi Tayfur'un yakın dostu şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan AKM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmayla tüyleri diken diken etti.