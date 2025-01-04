Ahmet Selçuk İlkan Ferdi Tayfur’a böyle veda etti: "Bir gün gitsen bile hatıran yeter, şarkıların yeter, adın yeter!" | Video
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için AKM'de tören düzenlendi. Ferdi Tayfur'un yakın dostu şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan AKM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmayla tüyleri diken diken etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:17
01:46
04:36
27:48
00:23
00:52
00:15
01:30
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi | Video 03.01.2025 | 12:54
00:34
01:05
00:22
00:40
00:26
Atiye, annesiyle "Tavuk dansı" yaptığı anları paylaştı | Video 30.12.2024 | 13:16
00:27
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak! 30.12.2024 | 11:57
00:07
Şarkıcı Alişan'dan çocuklarıyla eğlenceli paylaşım! 30.12.2024 | 11:37
00:15
00:11
00:17
Ünlü şarkıcı Ceylan spor yaptığı anları paylaştı | Video 26.12.2024 | 13:06
01:01
00:16
Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli halleri: "Çocuğu parka götürdük" | Video 24.12.2024 | 15:20