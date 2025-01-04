Arabesk müziğin 'Ferdi Baba'sı son yolculuğuna uğurlanıyor... Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de! | Video
Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenleri yasa boğan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de düzenleniyor. Tayfur'un Türk bayrağına sarılı tabutu, sahnede hazırlanan platforma konuldu. Tabutun önüne de sanatçının fotoğrafı yerleştirildi.
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