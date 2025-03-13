Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video
Ünlü şarkıcı Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerinden üç kız çocuğu dünyaya gelen Atiye, kısa bir aranın ardından kariyerine geri döndü. Ünlü isim, prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları böyle paylaştı...
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