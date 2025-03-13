Video Magazin Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video
Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video

Atiye stüdyoya bebeği ile girdi! Prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı... | Video

13.03.2025 | 11:53

Ünlü şarkıcı Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerinden üç kız çocuğu dünyaya gelen Atiye, kısa bir aranın ardından kariyerine geri döndü. Ünlü isim, prova sırasında kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları böyle paylaştı...

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