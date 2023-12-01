Aydilge eşine mesaj gönderenlere seslendi: "Evli bir kadının kocasını elde etmek..." | Video
Aydilge sosyal medya üzerinden yayınlanadığı bir video ile gündem oldu. Eşi Utku Barış Andaç'a mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren Aydilge "Birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.
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