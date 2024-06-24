Video Magazin Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!
Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!

Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!

24.06.2024 | 00:18

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde tokat attı.

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