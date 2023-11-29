Behzat Uygur'dan eşine sahnede doğum günü sürprizi | Video

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geçtiğimiz haftalarda geride bırakmıştı... İşte Behzat Uygur'un eşine sahnede yaptığı doğum günü sürprizi...