Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim | Video

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vuran Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 48. Bölüm Fragmanı…