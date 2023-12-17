Berfu Yenenler'den şaşırtan itiraf! "Nefret ettiğim insanların ayağını kaydırıyorum" | Video
Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, komik ve eğlenceli paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Berfu Yenenler son olarak yaptığı bir itirafıyla gündem oldu. Enis Arıkan'ı konuk alan Berfu Yenenler, "Benim notlarımda nefret ettiğim insanlar listesi var. Ayağını kaydıracağım insanlar diye. Tek tek kaydırıyorum. Fişini çekiyorum. Hayvan gibi kinciyim. Berbat bir insanım" itirafında bulundu.
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