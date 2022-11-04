Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum videosu ile duygulandırdı | Video

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in minik kızları Leyla 1 yaşına bastı. Üç çocuk sahibi olan ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in kızları Leyla doğum günü partisi düzenlediği Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarında görüldü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Bergüzar Korel son olarak yeni imajı ile çok konuşulmuştu. Bergüzar Korel doğum sonrası 25 kilo vermiş eski fit haline geri dönmeyi başarmıştı. Bergüzar Korel'den kızının doğum gününde doğum videosu sürprizi geldi. Halit Ergenç'in de elini bir dakika bırakmadığı doğum anlarını paylaşan Bergüzar Korel herkesi duygulandırdı. İşte Bergüzar Korel'in kızı Leyla'yı dünyaya getirdiği mucize anlardan oluşan videosu.