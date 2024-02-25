Video Magazin Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!
Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

25.02.2024 | 20:14

Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit, bugün sürpriz bir ziyarette bulundu. Burak Özçivit, Rusya’dan İngiltere’ye gitti. Ünlü oyuncu burada dünya futbol devi Manchester United’a transfer olan Milli file bekçimiz Altay Bayındır’la bir araya geldi. Dünya devinin tesisini gezen Burak Özçivit ve Altay Bayındır, bu anları sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi. Manchester United’a transfer olan ilk Türk futbolcu ünvanına da sahip olan ünlü futbolcunun Burak Özçivit’i gezdirdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Özçivit ve Altay Bayındır’ın o anları!

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