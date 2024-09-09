Caner Toygar ve eşi Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi!
Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlendi. Caner Toygar, aradığı aşkı buldu ve bugün bu evlilikten mutlu haber Esra Erol canlı yayınında geldi. Esra Erol canlı yayınında bebek bekleyen çiftin bebeğinin cinsiyeti açıklandı. İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!
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