Video Magazin Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video
Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video

Cansel Elçin’den 40 günlük oğlu Atlas ile yeni paylaşım geldi | Video

09.03.2025 | 13:34

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin 40 günlük olan oğullar Atlas ile paylaşım yapan Cansel Elçin, keyifli anlarını sosyal medyada böyle paylaştı.

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