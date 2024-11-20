Cengiz Ünder'den fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü partisi | Video
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, bir süredir sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
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