Ceyda Ateş'in kızına neden Talia ismini verdiği ortaya çıktı! | Video
Oyuncu Ceyda Ateş dün Latin müzik ödülleri törenine katıldı. Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluşan Ceyda Ateş o anları Instagram hesabından paylaştı. Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ateş, "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim." ifadelerini kullandı. Büyük şok yaşayan Thalia, ünlü oyuncuya teşekkür etti.
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