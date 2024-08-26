Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’la evliliğini 10 Temmuz 2023’te tek celsede sonlandırdı. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulmuş ve evliliğin bitiş nedeninin Şakrak’ın ihaneti olduğu ileri sürüldü. Yaşananlardan yaklaşık bir sene sonra Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete’yle aşkını ilan etti. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü çift, mutluluklarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Liseli aşıklar gibi oldukları gözlemlenen ünlü çiftten Güçlü Mete’nin ilişkileri üzerine sözleri Ceyda Düvenci’yi mutlu etti. İşte Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin birbirine o aşk dolu bakışları!