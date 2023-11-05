Dilan Polat’ın yardımcısı Şule'den açıklama! "Altınlar verilirken buradaydım, şimdi de" | Video
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile Engin Polat ve beraberindeki kişiler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Son olarak Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule sosyal medyada bir süredir merak ediliyordu. Şule'den açıklama geldi.
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