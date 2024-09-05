Video Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!
Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

05.09.2024 | 00:37

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile şubat 2024'te evlendi. Ebru Gündeş ve eşi Murat Osman Özdemir'in nikahını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıymıştı. Nikah kıyıldıktan sonra Dubai'de üstü bir açık bir arabada görüntülenen ünlü şarkıcı, o günden itibaren eşiyle görüntü vermedi. Bugün Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe davetli olarak katılan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, basının karşısına ilk kez el ele çıktı. İşte Ebru Gündeş ve eşinin o anları!

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