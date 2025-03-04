Video Magazin Edip Akbayram'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
Edip Akbayram'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

Edip Akbayram'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

04.03.2025 | 13:54

Dillere pelesenk şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayata veda etti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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