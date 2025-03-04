Edip Akbayram'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

Dillere pelesenk şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayata veda etti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.