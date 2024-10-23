Emrah oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı! İşte 'Küçük Emrah' | Video
Arabesk ve fantazi müziğinin güçlü ismi Emrah oğlu Elyasa Erdoğan'la ilk kez sahnede düet yaptı ve oğlunu seyircilere "Küçük Emrah" diye tanıttı.
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