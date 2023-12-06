Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı | Video

Behzat Ç.: Çekiç ve Gül 2. Sezon yemeğinde Erdal Beşikçioğlu dizide karakol ekibinde Melike karakterine hayat veren Fransa’da konservatuvar okuyan kızı Derin Beşikçioğlu ile Ankara havasında böyle oynadı.