Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı | Video
Behzat Ç.: Çekiç ve Gül 2. Sezon yemeğinde Erdal Beşikçioğlu dizide karakol ekibinde Melike karakterine hayat veren Fransa’da konservatuvar okuyan kızı Derin Beşikçioğlu ile Ankara havasında böyle oynadı.
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