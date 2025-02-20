Fahriye Evcen'in evinin bahçesinde çektiği kar manzarası paylaşımı görenleri mest etti | Video

Fahriye Evcen'in sosyal medyasında paylaştığı kar manzarası görenleri mest etti. Evcen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, beyazlara bürünen bahçesi ve yoğun kar yağışı dikkat çekti. Doğayla iç içe olan evinin bahçesinde çektiği kare, adeta kartpostalları andırıyordu. Kış mevsiminin huzur veren atmosferini yansıtan bu paylaşım görenleri mest etti.