Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi | Video
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
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