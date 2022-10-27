Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

‘Küçük Kadınlar’ dizisindeki Yeliz karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Küntay Evren ile 3 yıl önce hayatını birleştirdi. Fulya Zenginer ve Küntay Evren, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, oğlunun ilk kez tıraş olduğu anları takipçileriyle paylaştı. İşte Fulya Zenginer’in oğlunun sevimli o anları!