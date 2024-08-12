Video Magazin Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Filiz Akın’a komşu oldu! Filiz Akın’a sürpriz ziyaret!
Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Filiz Akın’a komşu oldu! Filiz Akın’a sürpriz ziyaret!

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Filiz Akın’a komşu oldu! Filiz Akın’a sürpriz ziyaret!

12.08.2024 | 22:05

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Filiz Akın’a Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar’dan sürpriz ziyaret geldi. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’ın Bodrum’da evinin olduğu siteden ev satın aldı. Ünlü çift, ev satın aldıktan sonra usta oyuncuyu ziyaret etti ve birlikte fotoğraf çekildiler. İşte Filiz Akın ve Hatice Şendil- Burak Sağyaşar çiftinin o anları!

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