Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter!
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz gün A PARA’da yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, programda kendi ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, aşka kapılarını kapatmadığını belirtti. “Flörtöz bir kadınım. Birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı, anında saygım biter” diyen Hülya Avşar’ın açıklamaları sosyal medyada da ilgi topladı. İşte Hülya Avşar’ın o açıklamaları!
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