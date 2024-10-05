Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ilgili açıklama: Gurur duyuyorum!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz gün A PARA’da yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, programda kendi ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilgili de sorularını cevaplandıran sanatçı, “Ben Zehra doğduktan sonra hayatımı ona göre ayarladım. İç mimar oldu ve işe başladı. Bana hava atabiliyor. Öbür türlü oyuncu olsaydı bana hava atamazdı. Hem gurur duyuyorum hem de hoşuma gidiyor” dedi.