Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu mini eteği ile golf turnuvasını salladı "Annesinin kızı" | Video
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu da babası gibi golfe merak sardı. Zehra Çilingiroğlu son olarak Zafer Bayramı Golf Turnuvası'nda görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor.