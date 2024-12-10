İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ilk kez bir etkinliğe el ele katıldı!

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza uzun yıllardır birliktelik yaşıyorlar. Yan yana poz vermekten sık sık kaçınan çift, bugün ilk kez basının karşısına birlikte çıktı. ‘Haldun Dormen’in 70. Sanat Yılı’ etkinliğine İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza el ele katılması dikkatlerden kaçmadı. İşte İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza’nın o anları!