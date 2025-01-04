İbrahim Tatlıses'ten Ferdi Tayfur'a gözyaşlarıyla veda: "Arabesk müzik prensini kaybetti" | Video

79 yaşında hayatını kaybeden eden usta şarkıcı Ferdi Tayfur, bugün AKM'deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ferdi Tayfur'a son görevini yerine getirmek için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.