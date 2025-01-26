İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında | Video
Şarkıcı İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden ikizler İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerinin 1'inci yaş gününe özel bir kutlama yaptı.
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