İmajını yenileyen Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Serenay Sarıkaya bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. İmajını yenileyen ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Uzun saçlarını kestirdiği görülen Serenay Sarıkaya, Mert Demir sorularına da dikkat çekici bir cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya’nın yeni imajı ve Mert Demir sorusuna verdiği o cevap!
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