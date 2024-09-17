Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar!
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlulukları kameralara yansıdı. Ancak Pınar Deniz’in düğün sırasında gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. Mutluluk gözyaşları döken 1,5 aylık ünlü oyuncunun o duygusal anları, sosyal medyada da yankı buldu. İşte Kaan Yıldırım’la evlenen Pınar Deniz’in duygusal o anları!
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