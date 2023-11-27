Kanser tedavisi gören Tanyeli ‘ameliyatım riskli’ demişti! Tanyeli yarın ameliyat olacak!
Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecini hemen başlattı. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları oldu. Küba’ya tedavi için giden Tanyeli, ülkeye geri döndü ve yarın ameliyat olacak. Ünlü sanatçı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İşte Tanyeli’nin o paylaşımı!
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