Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı! Sevenlerinden helallik ve dua istedi | Video
Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, ikinci kez ameliyata alınacak. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.
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