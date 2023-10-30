Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar... | Video

Gülseren Ceylan ile 66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç ile sosyal medya platformunda bir canlı yayın düzenledi. Canlı yayın esnasında, Serdar Ortaç'ın sevilen eseri 'Bilsem ki' konuşuldu. Bu durum karşısında Mehmet Ali Erbil, duygusal anlar yaşadı.