Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a doğum günü şiiri | Video

'Sıcak Saatler' dizisi ile başlayan aşkları sonrası hayatlarını birleştiren Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı. Neden ayrıldıkları bir türlü anlaşılamayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile kutladı. Arzum Onan da "Ah ağlarım" yorumunda bulunurken eski eşine kalp emojisi gönderdi. İşte Mehmet Aslantuğ'un romantik doğum günü paylaşımı...