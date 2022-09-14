Melis Sezen dans videosu olay yarattı! Mini elbisesiyle fena dağıttı | Video

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Geçtiğimiz haftalarda dans videosuyla dalga geçilen ve gündem olan oyuncu Melis Sezen'den bir dans videosu daha geldi. Bu kez kırmızı mini elbisesiyle dans eden Melis Sezen bu kez olduça beğenildi.