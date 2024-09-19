Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe katılan ünlü oyuncu Nur Sürer çıkışta otobüse bindi!

Bir süredir ekranlardan uzakta olan ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in, bugün düzenlenen düğün törenine katıldı. Meriç Aral ve Serkan Keskin’in Etiler’deki düğününe katılan Nur Sürer, çıkışta gazetecilerin radarına yakalandı. Ünlü oyuncu, düğün çıkışı toplu taşıma kullanmayı tercih etti. İşte Nur Sürer’in o anları!