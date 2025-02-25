Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: “Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…”

'Konyalım', 'O'na Söyle', 'Olmadı Gitti' ve birçok şarkıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, bugün bir programa katıldı. Nadide Sultan, ailesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı kız kardeşinin bipolar olduğunu anlattı. İşte ünlü şarkıcının hayranlarını da üzdüğü o anlar!