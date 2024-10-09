Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşandı. Boşanmanın hemen ardından Okan Buruk'un adı, ünlü şarkıcı Hadise'yle anıldı. İddialara karşı sessiz kalan teknik adamın geçtiğimiz aylarda doğum gününe katıldığı eski eşiyle tekrar barıştığı haberi ise kulisleri hareketlendirdi. Bugün Okan Buruk, Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk bir balıkçı çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'eski eşinizle tekrar evleniyor musunuz?' sorusuna Okan Buruk'un verdiği tepki damga vurdu. İşte Okan Buruk'un verdiği o cevap!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:32
01:04
Cemal Hünal’ın 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti | Video 07.10.2024 | 16:36
09:46
03:32
00:59
Şarkıcı Nez’den korkutan haber! Nez hastaneye kaldırıldı! 05.10.2024 | 18:30
01:04
00:39
02:27
Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku! "Can güvenliğim yok!" | Video 30.09.2024 | 10:24
00:33
Çağla Şıkel'den havuz keyfi! Yaza veda edemedi | Video 30.09.2024 | 10:15
00:11
00:43
00:41
Şarkıcı Edis Uşak'taki köyünde traktör kullandı | Video 29.09.2024 | 10:16
00:52
İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu Rumeli Türküsü’yle uyuttu! 27.09.2024 | 19:08
00:35
02:27
01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
08:30
00:23
Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video 24.09.2024 | 15:14