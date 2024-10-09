Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşandı. Boşanmanın hemen ardından Okan Buruk'un adı, ünlü şarkıcı Hadise'yle anıldı. İddialara karşı sessiz kalan teknik adamın geçtiğimiz aylarda doğum gününe katıldığı eski eşiyle tekrar barıştığı haberi ise kulisleri hareketlendirdi. Bugün Okan Buruk, Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk bir balıkçı çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'eski eşinizle tekrar evleniyor musunuz?' sorusuna Okan Buruk'un verdiği tepki damga vurdu. İşte Okan Buruk'un verdiği o cevap!