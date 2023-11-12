Önce Dilan Polat şimdi Aymira Koçaklı! "Kudurmuş köpekler" diyerek hakaret yağdırdı | Video

Aymira Koçaklı, Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açtı. Kısa sürede servet kazandı. Kendisine gelen eleştirilere ise çok kızdı. İnsanlara hakaret yağdırdı: "Kudurmuş köpekler kudurun! Siz kudurdukça ben yükseliyorum!"